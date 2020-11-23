Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

23.11.2020 21:32
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin pasında Oğulcan penaltı noktası yakınlarından topun sahibi oldu. Oğulcan'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kayserispor savunmasına çarparak kornere gitti.

59. dakikada Muğdat'ın Linnes'e ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyi hakem Turgut Doman VAR'ı izleyerek penaltı olarak değerlendirdi. Kararın ardından ikinci sarı kartı gören Muğdat, kırmızı kartla oyundan atıldı.

63. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci İsmail'in sağından ağlara gitti. 1-0

66. dakikada sağ çaprazdan Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

71. dakikada sol taraftan atılan pasta ceza yayı üzerinde Campanharo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin ortasında topa kale önünde Diagne kafa vuruşunu yaptı. Top uzak direk tarafından auta gitti.

81. dakikada sol taraftan Emre Taşdemir'in yaptığı ortada Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail Çipe oyun alanına çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Turgut Doman xx, İsmail Şencan xx, Süleyman Özay xx

Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xx, Ryan Donk xx, Marcao xx, Saracchi xx (Emre Taşdemir dk. 69 x) Taylan Antalyalı xxx, Emre Akbaba xx (Ali Yavuz Kol dk. 71 x), Feghouli xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 90 ?), Emre Kılınç xx (Ömer Bayram dk. 86 ?), Oğulcan Çağlayan xxx (Etebo dk. 70 x), Mbaye Diagne xxx

Yedekler: Kerem Ersunar, Şener, Luyindama, Emin Bayram, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kayserispor: Silviu Lung xxx (İsmail Çipe dk 46 x), Zoran Kvrzic x (Hasan Hüseyin dk. 86 ?), Sapunaru x, Dimitrios Kolovetsios x, Yasir Subaşı x (Aziz Behich dk. 43 ?), Attamah x, Campanharo xxx, Aaron Lennon x, Muğdat Çelik x, Manuel Fernandes x (Lopes dk. 67 x), Denis Alibec x (İlhan Parlak dk. 46 x)

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Adem Doğan, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Diagne (dk. 63 pen.) (Galatasaray), Campanharo (dk. 71) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Muğdat (dk. 62) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba (Galatasaray) Aziz Behich (Kayserispor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Mbaye Diagne, Galatasaray, Kayserispor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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