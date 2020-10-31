Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada Kana Bıyık'ın ceza sahası içerisinde almak istediği top Gençlerbirliği futbolcusu Murat Yıldırım'ın eline çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada kazanılan penaltıyı Maxim düzgün bir vuruş ile gole çevirdi. 0-1
29. dakikada Sousa'nın 20 metreden yaptığı vuruşta kaleci Nordfelt topu güçlükle kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman x, Süleyman Özay x, Bilal Gölen x
Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Johansson xx, Murat Yıldırım xx, Toure xx, Angelo xx, Motta xx, Furman xx, Polomat xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, İlker Karakaş xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altınparmak, Ayite
Teknik Direktör: Mert Nobre
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Tosça xx, Maxim xxx, Sousa xx, Mirallas xx, Morais xx, Oğuz Ceylan xx, Muhammet Demir xx, Dicko xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Güray Vural, Olkowski, Mirza Cihan, Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Murat Yıldırım (Gençlerbirliği) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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