Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
56. dakikada Polomat'ın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-1
67. dakikada ceza sahasına giren Maxim savunmanın arasından sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Maxim'in vuruşunda kaleci Nordfelt topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Soner'in ortasında Ayite'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.
90+2. dakikada Candeias'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşu az farkla üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman xx, Süleyman Özay xx, Bilal Gölen xx
Gençlerbirliği: Nordfelt xx, Johansson xx, Murat Yıldırım xx (Soner Dikmen dk. 64 x), Toure xx, Angelo xx, Motta xx (Berat Ayberk Özdemir dk. 75 x), Furman xx (Ayite dk. 64 x) Polomat xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, İlker Karakaş x (Sami Gökhan Altınparmak dk. 75 x)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Kana-Bıyık xx, Tosça xx, Maxim xxx, Sousa xx (Jefferson dk. 63 x), Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 90 ?), Morais xx, Oğuz Ceylan xx, Muhammet Demir xx (Güray Vural dk. 63 x), Dicko xx (Kenan Özer dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mirza Cihan, Vertih, Furkan Soyalp
Goller: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK), Candeias (dk. 56) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Candeias, Soner Dikmen (Gençlerbirliği), Sousa, Mirallas, Morais (Gaziantep FK) - ANKARA
- Kaynak: İHA
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