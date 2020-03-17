Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Castro ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan topa vurdu, Rizesporlu Garmash'a çarpan top kornere çıktı.


9. dakikada sol kanattan atak yapan Rizespor'da ceza sahasına içerisine topla giren Garmash, sol çaprazdan şutunu attı, top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.


24. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Göztepe'de Napoleoni'nin yaptığı ortada topa ceza sahası içinde Titi dokundu. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kontrol etti.


38. dakikada sol taraftan atağa çıkan Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sol çaprazdan yaptığı orta şut karşımı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı.


45+1. dakikada sol taraftar korner kullanan Göztepe'de Berkan Emir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Borges, kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin üstünden auta çıktı.


Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Bilal Gören xx, Osman Gökhan Bilir xx


Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni xx, Halil Akbunar xx, Deniz Kadah xx, Jerome xx


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Mossoro, Poko, Metin Yıldırım, Yaşçın Kayan, Hüseyin Bulut, Wilzeck, Tripic


Teknik Direktör: İlhan Palut


Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Burak Albayrak xx, Talbi xx, Melnjak xx, Oğuz Kaan Güçtekin xx, Vetrih xx, Garmash xx, Boldrin xx, Samudio xx, Skoda xx


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun, Sasse, Oğulcan Çağlayan, Boryachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı Kartlar: Boldrin (Rizespor) - İZMİR

Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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