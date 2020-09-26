Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Ligin 3. haftasında Hatayspor , sahasında Kasımpaşa 'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın