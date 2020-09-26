Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Ligin 3. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Ligin 3. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Selim Ilgaz'ın yerden pasında topla buluşan Mame Diouf'un şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.

37. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın ceza alanı dışarısından sert şutu kaleci Mohamedi'de kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Serkan Ok xx, Murat Ergin Gözütok xx

Hatayspor: Munir Mohamedi xx, Helder Barbosa xx, Aabid Rayane xx, Selim Ilgaz xx, Gökhan Karadeniz x, Pablo Dos Santos xx, Mesut Çaytemel xxx, Adama Traore xx, Yusuf Abdioğlu xx, Strahil Popov xx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Jean Billiong, Mirkan Aaydın, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadi, Muhammet Mahmut Emir

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Tarkan Serbest xx, Loret Sadıku xx, David Pavelka x, Haris Hajradinovic xx, Yusuf Erdoğan x, Alan Lima Carıus xx, Kevin Varga xx, Tomas Brecka xx, Aytaç Kara x, Florent Hadergjonaj xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Oussama Hadadi, Ahmet Oğuz, Mehmet Fevzi Yıldırım, Sylvain Tırpan, Yasin Güreler

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı kartlar: Aytaç Kara (Kasımpaşa), Mesut Çaytemel (Hatayspor) - HATAY

Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Ramazan Köse, Hatayspor, Kasımpaşa, Ilgaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Hatayspor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

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