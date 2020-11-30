Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

55. dakikada Fatih Karagümrük Kayserispor'un ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Balkovec direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail Çipe çeldi.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

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