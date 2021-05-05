Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak - Son Dakika

Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak

05.05.2021 16:13
Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak, System.String[]

Hentbol Erkekler 1. Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Seyhan Belediyesi'ni 34-20 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eskişehir Ormanspor, çıktığı ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Hentbol Erkekler 1. Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Seyhan Belediyesi'ni 34-20 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eskişehir Orman spor, çıktığı ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Hentbol Erkekler 1. Lig'inde 43 puanla lider Eskişehir Ormanspor, 9'uncu sıradaki 25 puanı bulunan Seyhan Belediyesi'ne ligin 28'inci haftasında konuk oldu. 14 sayı farkla rakibini mağlup eden Ormanspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi için önünde sadece 1 galibiyet kaldı. Son galibiyetle puanını 45'e yükselten Eskişehir ekibi, liderliğini koruyarak Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne çıkmayı garantilemiş oldu. Ormanspor, ligdeki son maçında evinde Amasya Suluova 1957'yi ağırlayacak. Eskişehir ekibi bu maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan ederek kupasına kavuşmuş olacak. Ligdeki son maçını oynayan ikinci sıradaki Yeni Mamak ile 45'er puana sahip olan Ormanspor, 37 sayılık averaj üstünlüğüyle liderliğini koruyor. Eskişehir ekibi maçı galibiyetle tamamladığı takdirde ligdeki şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Ormanspor ligdeki son maçını ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'a karşı deplasmanda oynayacak.

Ligdeki en yüksek averaja sahip

Lider Eskişehir Ormanspor'un ligde oynadığı 26 maçta 21 galibiyeti, 3 beraberliği ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca çıktığı bu sezon çıktığı maçlarda 851 gol atan ekip, 633 gol yedi. Böylece Ormanspor 218 averajla ligdeki en yüksek averaja sahip takım oldu.

"Şehrimizde çok ciddi bir hentbol kültürü ve deneyimi var"

Eskişehir'in hentbolda deneyimli bir kent olduğunu belirten Eskişehir Ormanspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Mehmet Fatih Işık, "Biz Eskişehir Ormanspor Kulübü olarak yeni kurulan bir ekibiz. Kulübümüz daha geçen yıl ocak ayında spor kulübü derneği olarak kuruldu. Eskişehir'de daha önceden Kılıçoğlu Toprak, Polis Gücü, SELKA gibi takımlar vardı. Şehrimizde çok ciddi bir hentbol kültürü ve deneyimi var aslında. Son olarak SELKA'nın takımını kapatmasıyla burada kalan bir altyapı oldu. Biz buradaki arkadaşlarımızı toparlayarak ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile de temasa geçerek kalan gençlerle hentbol takımı kurmak istediğimizi söyledik. Onlar da bize destekçi oldular ve takımı kurduk" diye konuştu.

"Çok kısa zaman aralığında hazırlanıp lige başladık"

Eskişehir Ormanspor Erkek Hentbol Takımı olarak geçen yıl kurulduklarını ve lige hazırlanmak için çok kısa süreleri olduğunun altını çizen Işık, "Geçen yıl 24 Ağustos'ta antrenmanlarımıza başladık. Çok kısa olan bu zaman aralığında hazırlanıp Ekim ayında lige başladık. Şu ana kadar olan 28 haftalık periyodda çok iyi bir mücadele örneği göstererek kentimize ve kulübümüze yakışır bir şekilde Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdik. Bu başarıda en büyük etken çok iyi bir ekip ve bir aile olmamızdır. İnşallah Amasya Suluova 1957 takımına karşı oynayacağımız maçı da kazanarak ligi şampiyon olarak bitireceğiz ve kupamızı Eskişehir'e armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'deki ilk sezonumuzda ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz"

Takımın Süper Lig'de kalıcı olmasını ve kurumsal bir yapı oluşturmak istediklerini anlatan Antrenör Mehmet Fatih Işık, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz Eskişehir Ormanspor Kulübü olarak kurumsal bir yapı oluşturmak istiyoruz. Orman Teşkilatı'mızın 181 yıl gibi bir tarihi var. Basketbol takımımızın çok güzel bir yapısı ver organizasyonu var. Biz de aynı şekilde hentbol takımımızı bu noktaya taşımak istiyoruz. Aklımız hep üst sıralarda ancak Süper Lig'deki ilk sezonumuzda orta sıralardan aşağı inmeyip, Avrupa'ya gidebilir miyiz bunu düşüneceğiz. Gerekli plan ve programlamaları yapacağız. İlk hedefimiz öncelikle Eskişehir'de hentbolun kalıcı olmasını sağlamak. Bu sezon Eskişehirspor futbolda çok talihsiz bir dönem yaşadı ve ligden düştü. Biz aslında Eskişehir Ormanspor olarak sportif faaliyetlerde bir anlamda kentin yüz akı olduk. En azından bir moral oldu. - ESKİŞEHİR

Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak
Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak
Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak
Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig, Seyhan Belediyesi, Eskişehir, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'i garantileyen Eskişehir Ormanspor'da hedef ligde kalıcı olmak - Son Dakika Spor


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