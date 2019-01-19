Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

21 dakika önce

AYTEMİZ ALANYASPORHaydar, Merih, Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr.

Süper Lig'in 18'inci Haftasında Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar, Merih, Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse

SAKAT: Isaac Sackey

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP: 200 TL, Maraton: 35 TL, Kapalı: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Fatih, Bjarsmyr, Ziya- Diabate, Hakan, Ndinga, Torje- Emre, Muhammet

SAKAT: Yok

CEZALI: Uğur Çiftçi, David Braz

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TRABZONSPOR 

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Sosa

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL, Misafir Tribünü: 45 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Attamah (Serdar), Epureanu, Karim, Emre, İrfan, Mossoro, Visca, Elia( Arda), Adebayor

SAKAT: Faruk, Bajic, Alparslan 

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Efecan Karaca, Ozan Tufan, Ceyhun, Spor
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