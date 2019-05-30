Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in en istikrarlı futbolcusu Leo oldu
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Süper Lig'in en istikrarlı futbolcusu Leo oldu

19 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in en istikrarlı futbolcusu küme düşen BB Erzurumspor'un başarılı savunma oyuncusu Leo Schwechlen oldu.

Süper Lig'in en istikrarlı futbolcusu Leo oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in en istikrarlı futbolcusu küme düşen BB Erzurumspor'un başarılı savunma oyuncusu Leo Schwechlen oldu. Leo tüm maçlarda 90 dakika sahada yer aldı. BB Erzurumspor'un 2018-2019 sezonu başında Göztepe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leo Schwechlen, ligde geride kalan 34 maçta ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Schwechlen, bu sezon tüm maçlarda 90 dakika oynayıp 3060 dakika süre aldı. Agresif oyunuyla taraftarın sevgilisi olan hem sol bekte hem de stoper mevkiinde yer alan Leo buna rağmen sadece ligin ilk haftasında deplasmandaki Atiker Konyaspor maçında bir sarı kart gördü. Ayrıca Leo takımı adına 1 gol kaydetti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
Erzurumspor Kulübü, Güncel
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