Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin içeri çevirdiği topa kale önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mert Hakan'ın ortaladığı topu arka direkte Yatabare, Emre Kılınç'a indirdi. Emre'nin sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.


32. dakikada Cofie'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


42. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Hadergjonaj son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ön direkte Koita penaltı noktası yakınındaki Thiam'a pasını aktardı. Thiam'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


44. dakikada sol taraftan Haddadi'nin yerden ortasında karambolde Koita kale önünde şutunu çekti. Kaleciden dönen topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, İlker Takpak xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Jorge Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Aytaç xx, Ndongala xx, Thiam xx, Hajradinovic xx, Koita xx


Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Yusuf, Pavelka, Tarkan, Quaresma, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Appindangoye xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Emre Kılınç xx, Cofie xx, Ziya xx, Mert Hakan xx, Fernando xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Erdoğan Yeşilyurt, Derlek, Furkan Sağman, Barış Yardımcı, Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kart: Goiano (Sivasspor) - İSTANBUL

Kasımpaşa, Sivasspor, Kale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 19:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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