Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Aytaç'n pasında savunma arkasına sarkan Donald'ın şutunu Ramazan kontrol etti.


13. dakikada sol kanattan Quaresma'nın ortasını Malatya savunması uzaklaştırdı. Dönen topun sahibi olan Koita, penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


40. dakikada sağ kanattan gelişen Malatya atağında Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Jahovic müdahale etmek istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı.


45+1. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında Mustafa Pektemek hamle yaptı ancak kaleci Farnolle gole izin vermedi.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef x, Karem Hafes xx, Sadiku x, Aytaç xx, Quaresma xx, Koita xx, Hajradinovic x, Mustafa Pektemek x


Yedekler: Murat, Uğurcan, Yusuf Erdoğan, Khalili, İlhan Depe, Veigneau, Çağtay, Fernandes, Özgür, Azad Toptik


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mustafa Akbaş x, Hadebe x, Sakıb Aytaç x, Robin Yalçın x, Acquah x, Bifouma x, Donald xx, Guilherme xx, Jahovic x


Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Eren, Ahmed Ildiz, Fofana, Mina, Özer Özdemir, Rahman Buğra


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Koita (dk. 13) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Quaresma (Kasımpaşa), Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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