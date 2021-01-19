Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

19.01.2021 17:22
Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Kvrzic'in şutuna meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Avramovski'nin şutunda top yandan auta çıktı.

24. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren İrfan Can'ın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

36. dakikada Deniz'in ceza sahasına ortasında yükselen Rafael'in kafa vuruşunad meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

41. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Alibec, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Alibec'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Hakemler: Serkan Tokat xx, İsmail Şencan xx, Yusuf Bozdoğan xx

Stat: Kadir Has

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx, Sapunaru x, Kolovetsios xx, Behich x, Attamah xx, Campanharo xx, Lennon x, Avramovski x, Henrique xx, Alibec xxx

Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Uğur, Yasir, Fernandes, Emre, Ackah, Kanga, Nurettin, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Medipol Başakşehir: Mert x, Rafael x, Duarte x, Ponck x, Hasan x, İrfan Can xx, Mahmut x, Aleksic xx, Giuliano xx, Deniz x, Demba Ba x

Yedekler: Volkan, Tagir, Uğur, Emre, Cemali, Mehmet Topal, Derkay, Azubuke, Gulbrandsen, Crivelli

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Alibec (dk. 41) (Hes Kablo Kayserispor)

(Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Başakşehir, Hes Kablo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kayserispor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı) - Son Dakika


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