Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı.

Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 12. hafta maçında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Diaby'nin savunma arkasına doğru verdiği pasa hareketlenen Burak'ın ceza sahasına girer girmez çektiği şut az farkla dışarı çıktı.


72. dakikada orta alanda gelişen Beşiktaş atağında, Caner'in verdiği pasla ceza sahası içinde topa sahip olan Burak'ın, savunma oyuncularını geçerek çektiği şut ağlarla buluştu. 0-1


84. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Miya'nın vurduğu şut az farkla yandan dışarı çıktı.


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx


Konyaspor: Serkan xx, Anicic x, Diagne x (Mücahit Can Akçay dk. 90 ?), Skubic xxx, Ferhat xx (Daci dk. 76 x), Jonsson xx, Jevtovic xx (Amir dk. 73 x), Ömer Ali xx, Milosevic xxx, Miya xxx, Bajic x


Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Beşiktaş: Karius xx, Vida xx, Ruiz xx, Gökhan xx, Rebocho xx, Atiba xx, Mohamed xx, Adem Ljajic x (Oğuzhan dk. 85 ?), Diaby xxx (N'Koudou dk. 59 x), Caner xxx, Burak xxx (Umut dk. 90 ?)


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Burak (dk. 72) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Ferhat, Jonsson, Daci (Konyaspor), Mohamed (Beşiktaş) - KONYA

Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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