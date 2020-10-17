Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

17.10.2020 17:03
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki'ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.

28. dakikada Zeki'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Turgut Doman xx, Deniz Caner Özaral xx, Ali Tuna xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdulkerim xx, Guilherme xx, Amir xxx, Jevtovic xx, Shengelia xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Oğuz Kaan, Cikalleshi, Miya, Alper, Musa, Eduok, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Erkan xx, Zeki xx, Acquah xx, Fofana xx, Ahmed x, Olcay xxx, Tetteh xx

Yedekler: Herrera, Berk, Zuqui, Umut, Cueva, Hadebe, Murat, Mustafa, Kubilay, Adem

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Sarı kartlar: Abdulkerim (Konyaspor), Tetteh (Yeni Malatyaspor) - KONYA

Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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