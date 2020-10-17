Süper Lig: Konyaspor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

28. dakikada Zeki'nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor , Yeni Malatyaspor 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

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