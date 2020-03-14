Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

27 dakika önce

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutunu, kaleci Harun kale çizgisinde kurtardı.


24. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Shengelia'nın ceza sahası içine ortasında kafa vuruşu yapan Ömer Ali'nin şutu, kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.


41. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ceza sahası içine ortasında top Fenerbahçe savunmasından döndü. Ceza yayı içinde topa gelişine vuran Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


Stat: Konya Büyükşehir Belediye


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Esat Sancaktar xx, Serkan Ok xx


Konyaspor: Mahmut Ertuğrul xx, Selim x, Uğur xx, Skubic xxx, Guilherme xx, Jonsson xx, Milosevic xx, Amir xx, Shengelia xx, Ömer Ali xxx, Bajic xxx


Yedekler: Mücahit Atalay, Ali, Alper, Ferhat, Volkan, Jevtovic, Hurtado, Mak, Daci, Thuram


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Fenerbahçe: Harun xx, Jailson xx, Gustavo xx, Isla xx, Hasan Ali x, Emre xx, Zajc xx, Tolga xx, Mehmet xx, Rodrigues xx, Muriqi x


Yedekler: Erten, Osman Ertuğrul, Falette, Mevlüt, Ferdi, Deniz, Murat, Ömer Faruk, Cenk


Antrenör: Zeki Murat Göle


Gol: Bajic (dk. 41) (Konyaspor)


Sarı kartlar: Selim, Uğur (Konyaspor), Hasan Ali (Fenerbahçe) - KONYA

Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:11 Kaynak: İHA
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