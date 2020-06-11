Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz - Son Dakika

Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle futbolseverlerle yeniden buluşuyor.

Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig, 27. hafta mücadeleleriyle futbolseverlerle yeniden buluşuyor.



Heyecan dolu şampiyonluk yarışından alt sıralardaki nefes kesen mücadelelere kadar her maçı merakla beklenen Süper Lig'e özlem, 12 Haziran Cuma günü sona eriyor.


Maç öncesi canlı yayınlarla başlayan futbol şöleni, karşılaşmaların bitmesiyle beraber şifresiz olarak sürecek.


Maç önü özel yayınlar, teknik direktörlerin basın toplantıları, futbolcuların maç sonu röportajları ve çok daha fazlası, beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Koronavirüs, beIN, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:04 

Son Dakika Spor Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports'ta o görüntüler şifresiz - Son Dakika Spor
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