Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Süper Lig: Medipol Başakşehir: 5 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


57. dakikada sol kanattan Elia'nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan VAR'dan gelen ofsayt kararından dolayı golü iptal etti.


62. dakikada sağ kanatta topu süren Visca'nın yerden pasında ceza sahası içinden Elia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0


64. dakikada ceza sahasına topla giren Quaresma'nın şutunda Epureanu topa eliyle müdahale etti. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.


66. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Quaresma topu ağlara gönderdi. 5-1


Stat: Fatih Terim


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Asım Yusuf Öz xx


Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caicara xxx, Ponck xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, İrfan Can xxx (Berkay dk. 81 ?), Mehmet Topal xx (Azabuike dk. 87 ?), Visca xxx, Demba Ba xxx, Elia xxx, Crivelli xxx (Aleksic dk. 68 xx)


Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Gökhan, Robinho


Teknik Direktör: Okan Buruk


Kasımpaşa: Fatih x, Veigneau x, Veysel x, Ben Youssef xx, Hafez x, Aytaç x, Fernandes x (İlhan dk. 71 x), Thiam x, Quaresma x (Heintz dk. 77 x), Hajradinovic x, Koita x


Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Mustafa, Hakan


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.), Elia (dk. 62) (Başakşehir), Quaresma (dk. 66 pen.)


Sarı kartlar: Thiam, Veigneau, Hajradinovic (Kasımpaşa), Crivelli, Demba Ba (Başakşehir) - İSTANBUL

Ricardo Quaresma, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:25 Kaynak: İHA
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