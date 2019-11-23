Son Dakika Haberleri: Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2


55. dakikada Hector Canteros'un ortasına Alihan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3


72. dakikada Orgill'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilfred Moke'nin vuruşununda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.


75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.


Stat: Eryaman


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Stelios Kitsiou x, Yalçın Ayhan x (Alihan Kubalas dk. 46 x), Michal Pazdan x, Tiago Pinto xx, Sedat Ağçay x (Wilfred Moke dk. 64 x), Ricardo Faty x, lhan Parlak x, Hector Canteros x, Aydın Karabulut ? (Cebrail Karayel dk. 25 x), Dever Orgill x


Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Joao Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx (Cafer Tosun dk. 80 ?), Gaston Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, John Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xxx, Jose Sosa xx (Doğan Erdoğan dk. 64 x), Anthony Nwakaeme xxx (Fıratcan Üzüm dk. 73 x), Alexander Sörloth xxx


Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz,, Koray Kılınç, Donis Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Alexander Sörloth (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 48), Anthony Nwakaeme (dk. 56) (Trabzonspor)


Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı, Gaston Campi (Trabzonspor) - ANKARA

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:32 Kaynak: İHA
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