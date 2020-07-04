Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
64. dakikada N'sakala'nın ortasına iyi yükselen Cisse kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
66. dakikada N'sakala'nın yerden ortasında ceza sahası içinde Onur Bulut'un sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
75. dakikada Atilla Turan'ın ceza sahasına ortasında topa yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.
77. dakikada Rivas'ın, Mustafa Pektemek'i ceza sahası içinde düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı.
78. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
82. dakikada Pinto'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rivas topu ağlarla buluşturdu. 1-3
90. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mustafa Pektemek'in yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü attı. 1-4
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Samet Çiçek xx
MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx, Faty x (İlhan Parlak dk. 71 x), Lukasik xx, Pinto xx, Saba xx (Aydın Karabulut dk. 71 x), Michalak x (Rivas Dk. 58 x), Dever Orgill xx
Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Fatih Tultak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cebrail Karayel, Berke Gürbüz, Stanojevic
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Caulker xx, Welinton xx, N'sakala xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx (Mustafa Pektemek dk. 58 x), Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 84 ?), Bakasetas xxx (Siopis dk. 84 ?), Onur Bulut xxx (Fernandes dk. 67 x), Cisse xxx (Umut Güneş dk. 85 ?)
Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Tzavellas, Musa Çağıran, Lokman Gör
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Cisse (dk. 64), Onur Bulut (dk. 66), Bakasetas (dk. 78 pen.), Fernandes (dk. 90) (Alanyaspor), Rivas (dk. 82 ) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Welinton, Emircan Altıntaş (Alanyaspor), Kitsiou, Rivas (MKE Ankaragücü) - ANKARA