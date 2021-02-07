Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - D.G Sivasspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - D.G Sivasspor: 4 (Maç sonucu)

07.02.2021 18:22
Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - D.G Sivasspor: 4 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta sahadan topu kapan Sivassporlu Fajr sol kanattaki takım arkadaşı Kayode'ye uzun oynadı. Topla buluşan Nijeryalı oyuncu rakiplerinden bir bir sıyrılarak süratle ceza sahası içinde sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan 27 yaşındaki oyuncu düzgün vuruşla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 0–2

66. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ankaragüçlü Bartolomeu rakiplerinden sıyrılarak topu ceza sahası içindeki takım arkadaşı Şahverdi Çetin'e verdi. Şahverdi'nin vuruşunda top Sivassporlu Ahmet Oğuz'a çarptı ve ağlara gitti. 1-2

68. dakikada bu kez Sivasspor'da Gradel sol kanatta buluştuğu topu Ankaragücü ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Erdoğan Yeşilyurt'ta yolladı. Boş alanda topla buluşan Erdoğan topu kaleci Korcan'ın solundan ağlara bırakarak farkı tekrar 2'ye çıkarttı. 1-3

88. dakikada Ankaragücü'nün savunma arkasına derin top oynayan Sivasspor'da topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt sol tarafta müsait durumdaki Yatabare'ye oynadı. Topu bekletmeden ağlarla buluşturan Yatabare takımının dördüncü golünü attı. 1-4

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker x, Kamil Çetin x, Murat Ergin Gözütok x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Pinto xx, Erdi Dikmen xx, Pazdan xx (Kitsiou dk. 46 x), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Voca, Emre Güral xx (Orkan Çınar dk. 60 x), İbrahim Akdağ xx (Şahverdi Çetin dk. 46 x), Alper Potuk xx (Bartolomeu dk. 60 x), Saba xx, Badji xx (Borven dk. 60 x)

Yedekler: Friedrich, Kulusic, Diousse, Ali Kaan Güneren, Abdullah Çelik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

D.G Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Ahmet Oğuz xx (Alaaddin Okumuş dk. 84 ?), Camara xx Robin Yalçın xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 90 ?) Kayode xx (Yatabare dk. 60 xx), Gradel xx (Kone dk. 90 ?) Boyd xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 46 x)

Yedekler: Samassa, Ali Şaşal Vural, Garcia, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gradel (dk. 11 pen. ve 88), Kayode (dk. 48), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 68) (Sivasspor), Ahmet Oğuz (dk. 66 k.k.)(Ankaragücü)

Sarı Kartlar: İbrahim Akdağ, Kitsiou, Pinto, Badji, Şahverdi Çetin, Atakan Rıdvan Çankaya (Ankaragücü), Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor)

(Ali Nargüner – Cem Geçim/İHA)

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - D.G Sivasspor: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika


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