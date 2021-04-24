Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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