Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

19.01.2021 20:07
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Bytygi'nin sol taraftan ortasında Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.

54. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytygi'nin vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

56. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Flavio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Djaniny ceza sahası çizgisi üzerinde Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0

88. dakikada Konyaspor atağında Kravets'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mustafa Savranlar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Serkan Asan xxx, Vitor Hugo xxx, Edgar le xxx, Marlon xxx, Lewis Baker xxx (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Abdulkadir Parmak xxx (Berat Özdemir dk. 74 x), Abdulkadir Ömür x (Flavio dk.27 xx), Ekuban xxx (Yusuf Sarı dk. 81 ?), Nwakaeme xxx, Djaniny xx (Benik Afobe dk. 74 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Safa Kınalı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İttifak Holding Konyaspor: Eray x, Skubic x, Ahmet Çalık x (Musa Çağıran dk. 64 x), Abdulkerim Bardakçı x, Barış Yardımcı x, Jevtovic x, Diomende x (Bytygi dk. 46 x), Ömer Ali Şahiner x (Shengelia dk. 86 x), Hadziahmetovic x (Oğuz dk. 85 ?), Cikalleshi x (Erdon Daci dk. 64), Kravets x

Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Oğuz, Ali Karakaya, Eduok

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Nwakaeme (dk. 22), Flavio (dk. 56), Djaniny (dk. 60) (Trabzonspor), Shengelia (dk. 88)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende, Ahmet Çalık, Musa Çağıran (Konyaspor), Nwakaeme, Lewis Baker, Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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