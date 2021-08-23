Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 47. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ceza alanında şutunda Ali gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanında sol çaprazda Nwakaeme gelişine çok sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0 55. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. 66. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Kayode ceza alanına girerken yerde kaldı, hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 69. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topu Gradel bir kez daha vurdu Uğurcan ikinci pozisyonda da topu çıkarmayı başardı, arkadan gelen Cofie, vuruşunda fileleri havalandırdı. 2-1 75. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Ahmet sağ kanattan hareketlendi, savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi. 82. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Cornelius'un ceza alanına çevirdiği topu savunma kornere gönderdi. 85. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Peres'in ceza alanına ortasına Cornelius vurdu, Ali son anda topu kornere çeldi. Stat: Medacal Park Hakemler: Abdulkadir Bitigen xxx, Mustafa Savranlar xxx, Ali Saygın Ögel xxx Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx (Sıopis dk. 75 x), Bakasetas xxx, Hamsik xxx, Gervinho xxx (Abdulkadir dk. 60 x), Nwakaeme xxx (Cornelius dk. 75 x), Djaniny xx (Koita dk. 89 ?) Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Trondsen, Yunus Mallı, Serkan Asan Teknik Direktör: Abdullah Avcı Sivasspor: Ali xx, Uğur xx, Gradel xx (Erdoğan dk. 78 x), Kayode xx, Yatabera xx (Sefa dk. 62 x), Camera xx, Okechukwu xx (Cofia dk. 54 x), Hakan xx (Felix dk. 62), Faycal xx, Ahmet xx (James dk. 78 x), Caner xx Yedekler: Muammer, Kerem, Koray, Ziya, Özkan Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Bakasetas (dk. 15 pen.), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Cofia (dk. 69 pen.) (Sivasspor) Sarı Kartlar: Azubuike, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör), Ali (Sivasspor), Vitor Hugo, Uğurcan, Bakasetas (Trabzonspor) (Ersen Küçük - Ozan Köse/İHA)

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