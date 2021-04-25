Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

41. dakikada Alper Portuk'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topun sahibi oldu.

6. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunda kaleci Ertaç topu kontrol etti.

Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor , MKE Ankaragücü 'nü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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