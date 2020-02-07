Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Daniel Lukasik'in gole giden pozisyonunda topa elle müdahale eden Mustafa Akbaş, hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.


63. dakikada Sakıb'ın ceza sahası sol içinde son anda çizgiden çevirdiği top, Umut Bulut'un kafa vuruşunda yan ağlarda kaldı.


65. dakikada konuk ekibin atağında Rodrigues'in pası ile topla buluşan Orgill, ceza yayından bekletmeden vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1


78. dakikada beraberlik golü için bastıran sarı kırmızılı takımda Bifouma'nın ceza sahasının dışından vurduğu sert şutta top kale direğinden döndü. Pozisyon devamında Chebake'nin geri pas yaptığı topla buluşan Donald'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


82. dakikada Yeni Malatyaspor'da orta alanda Acquah'ın kaptırdığı top ile kontra atağa geçen konuk ekipte, kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunda Fernolle mutlak gole izin vermedi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x, Mustafa x, Sakıb x, Chaaleli x (Ahmed dk. 82 ?), Robin x, Bifouma x, Acquah x, Karim Hafez x (Donald dk. 68 x), Vidar x (Umut dk. 55 x)


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Remi Walter, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xx, Kulusic xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze xx, Daniel xx, Rodrigues xx (Gelmin dk. 88 ?), İlhan xx (Konrad dk. 65 x), Oscar xx (Atila dk. 76 x), Orgill xxx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Fatih Tultak, Cebrail Karayel, Milos Stanojevic, Aydın Karabulut, Orkan Çınar, Sedat Ağçay


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Orgill (dk. 65) (Ankaragücü)


Kırmızı Kart: Mustafa (dk. 48) (Y.Malatyaspor)


Sarı Kartlar: Ahmed (Y. Malatyaspor), Atila, Pinto (Ankaragücü) - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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