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Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz! Süperstar Ajda Pekkan dizide rol alacak - Son Dakika

Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz! Süperstar Ajda Pekkan dizide rol alacak

Süperstar Ajda Pekkan, Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olacak. Usta sanatçının konuk olacağı bölüm 29 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

30.11.2023 - 08:16,  Güncelleme: 08:28
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz bir konuk oyuncu geliyor. Süperstar Ajda Pekkan, ilerleyen bölümlerde dizinin bir bölümünde yer alacak.

BÖLÜM 1 AY SONRA YAYINLANACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sezon dizide şarkısı da çalınan Ajda Pekkan sevilen projeye konuk olacak ve Süperstar Kıvılcım'ın program sunduğu televizyon kanalının yılbaşı eğlence programına konuk olacak. Pekkan geçen sezon diziye RTÜK cezası verildiği günlerde sahne aldığı mekanda kendisini izlemeye gelen dizinin Fatih'i Doğukan Güngör'le sohbet etmiş ve sahneden sansür kararını kınamıştı. Pekkan'ın yer alacağı sahne 29 Aralık'taki 45. bölümde yaşanacak.

Geçen aylarda da Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Doğukan Güngör ile Sibel Taşçıoğlu da Pekkan'ı Harbiye konserinde izlemişti.

Süperstar Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oluyor
Süperstar Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oluyor
Süperstar Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oluyor

Kızılcık Şerbeti, Ajda Pekkan, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz! Süperstar Ajda Pekkan dizide rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz! Süperstar Ajda Pekkan dizide rol alacak - Son Dakika
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