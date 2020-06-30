Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Büyük bir gürültüyle patlatılan çantanın içerisinden el aletleri çıktı. Yapılan kontrolün ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibi, yaptığı inceleme sonrası söz konusu çantayı fünye ile patlattı.

Apartmanın geçtiği yol güzergahı da taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, apartman ve çevre binalardaki sakinleri boşaltarak güvenlik önlemi aldı.

Çay Mahallesi Ali Çetinkaya sokakta bir apartmanın girişine bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir apartmanın giriş kapısına bırakılan şüpheli çanta, ekiplerce fünye ile patlatıldı.

Çantanın içinden çıkan malzemeler Afyonkarahisar'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Bomba imha ekibinin şüpheli çantayı fünye ile patlatması

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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