Şüpheli Şahsın Üzerinden Tabanca Çıktı
1 saat önce
Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.
Adıyaman
'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi İmam Azam
Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.A., isimli şahsı durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet mermi ele geçirildi. Burada tabanca ve mermilere el konulurken A.A. isimli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:25 Kaynak: İHA
Polis Memuru, Dinlenme Tesisinde Silahlı Saldırıya Uğradı
Çıplak Fotoğrafları İnternette Satışa Çıkan Genç Kız, Kendini Astı
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı