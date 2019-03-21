Süpürge Otu Kesmek İçin Ormana Giden Şahıs Ölü Bulundu
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde süpürge otu kesmek için ormanlık alana giden şahsın, cenazesine ulaşıldı.
Kastamonu
'nun Tosya
ilçesinde süpürge otu kesmek için ormanlık alana giden şahsın, cenazesine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Ortalıca
köyü Bektaşlar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Yılmaz
(77), dün sabah saatlerinde süpürge otu kesmek için evinden ayrıldı. Ormanlık alana giden İsmail Yılmaz'ın akşam saatlerine kadar eve gelmemesi üzerine ailesi durumu Tosya İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Kayıp ihbarının alınması üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, AFAD
ve UMKE ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmasına başlandı. İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramada İsmail Yılmaz, sabah saatlerinde evinin 700 metre uzağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:15 Kaynak: İHA
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