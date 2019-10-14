Sur mağduru çocuklar için gece düzenlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör mağduru 150 çocuk ve aileleri, kendileri için düzenlenen gecede gönüllerince eğlendi.



Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşanan terör olayları sonrası evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve şehrin farklı noktalarına yerleşen yetim, öksüz ve engelli çocuklar Liv Suit Otelin desteği ve hayırsever Yılmaz Acu'nun girişimiyle düzenlenen moral gecesinde doyasıya eğlendi.



"Otelin kapısı çocuklar için ardına kadar açık"



Çocuklar için bir gece düzenlemek isteyen Acu'nun talebini geri çevirmediklerini kaydeden Liv Suit Otel sahibi Ferman Zaman, otelin kapısının her zaman çocuklara açık olduğunu kaydetti. Zaman, "Diyarbakır'ın çeşitli mahallelerinde oturan, sur mağduru, yetim, öksüz ve engelli çocuklar ve aileleri için otelimizde bir eğlence gecesi düzenledik. Müzikli, sanatçılı gecede misafirlerimize ikramlar sunduk. Hiçbir şekilde maddi bir talepte bulunmadık kendilerinin bizim için hayır duaları maddiyattan daha üstündür. Böylesi bir geceye katkı sunabilmek bizler için mutluluk kaynağı oldu" dedi.



Mağdur çocuklar için çalışmaya devam edeceğini belirten Acu ise, yıllardır mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlar için mücadele ettiğini söyledi. Acu, "Mağdur aileleri ziyaret ederken çocuklar da benden bir şeyler istiyor. Son olarak bir çocuk benden hiç konsere gitmediğini söyledi. Aklıma onlar için bir etkinlik düzenleme fikri geldi. Bu fikrimi öncelikle Liv Suit Otel sahibi Ferman Zaman'a ilettim. Sağ olsun otelinin kapısının ardına kadar açık olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın tanınmış meşhur kadayıfçılarından Sıtkı usta ve Yasemin Timur da destek oldular. Böylesi hoş bir gece ortaya çıktı. Diyarbakır'ın varoşlarından yetim, engelli ve Sur mağduru yaklaşık 150 çocuk ve ailesine unutamayacakları bir gece yaşattık. Çocuklar çok sevindiler aileleriyle beraber doyasıya eğlendiler. Bizim burada beklediğimiz yegane şey bu çocukların samimi dualarıdır" diye konuştu.



Gecede emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirten Sur mağduru Birgül Yılmaz ise, "Bu gecede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim, bizim yetimlerimizi sevindirdiler Allah da onları sevindirsin. Çocuklarımız güzel bir gece geçirdi. Bizleri araba ile evden aldılar araba ile götürdüler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR