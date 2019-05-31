Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi

Göreve geldiğinden bu yana yoğun çalışmalar ile il yönetim kurulunu oluşturan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son yaptığı değerlendirmeler ile il yürütme kurulunu oluşturdu.

Göreve geldiğinden bu yana yoğun çalışmalar ile il yönetim kurulunu oluşturan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, son yaptığı değerlendirmeler ile il yürütme kurulunu oluşturdu.



Bugüne kadar partide görev alan teşkilat mensupları ve İzmir dinamikleri ile yaptığı istişare ve değerlendirmeler sonucunda il yönetim kurulunu belirlediğini aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Son derece aktif bir yönetim kurulumuz var. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla yol yürüyoruz. Herkes son derece istekli ve hevesli. Bu da bizim heyecanımızı artırıyor. Böyle genç ve dinamik arkadaşlarımız arasından yürütme kurulumuzu belirlerken çok hassas davrandık. Tüm arkadaşlarımızın alanlarında tecrübeli ve İzmir dinamiğine uygun olmalarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.



Beş bölge başkanı görevlendirildi



Başkan Sürekli İzmir teşkilatında ilk kez uygulanacak görev bölümü oluşturdu. Bu görev bölümüyle beş yönetim kurulu üyesinden oluşan listede beş bölge başkanı ve bir başkan danışmanı belirlendi. Sürekli, bölge başkanlarının ilçe koordinatörleri ile aktif çalışacağını belirterek, "Bölge başkanlarımız koordinatörlerimiz ile bağlantılı çalışacak. Sık sık ilçeler hakkında raporlar toparlayacağız. Bu sayede ilçelerimizdeki eksiklerimizi yapmamız gerekenleri daha net göreceğiz" dedi.



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1. Bölge Emrun Sulayıcı



2. Bölge Deniz Doğan



3. Bölge Rafet Uslu



4. Bölge Aykut Dikencik



5. Bölge Hayrettin Uçak



Birinci Bölge başkanlığına getirilen Emrun Sulayıcı aynı zamanda il başkanlık danışmanı olarak görev yapacak. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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