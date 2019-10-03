Sürekli kızaran ve bulanıklaşan gözler hastalık habercisi!

Gözlerde meydana gelen birçok problem günlük hayatı olumsuz etkileyerek büyük endişeye neden olur. Özellikle de batma, sulanma, kızarıklık veya bulanık görme gibi şikayetler kişide görmeme korkusuna yol açabilir. Tüm bu şikayetlerin sebebi ise kronik blefarit olabilir.

Kronik blefarit nedir?

Göz kapaklarının iltihaplanmasına blefarit denir. Genellikle kirpik köklerinin olduğu bölgede yoğunlaşır. Kirpik yakınlarındaki küçük yağ bezleri fonksiyonlarını kaybettiğinde görülür. Bu hastalık yapısal ve klinik görünümü nedeni ile iki grupta değerlendirilir. Ön blefarit ve arka blefarit şeklinde ikiye ayrılan hastalık akut ya da kronik olarak görülebilir.

Ön blefaritte göz kapağının özellikle dış kenar, kirpik dipleri etkilenir. Bu türün oluşmasında bakterilerin artması ya da derinin yağlı olması etkili olabilir. Arka belaferitte ise göz kapağının göze değen arka kısmını etkiler ve burada bulunan yağ bezlerinin anormal çalışması ile bağlantılıdır.

Blefarit neden oluşur?

Her ne kadar neden oluştuğu konusunda net veriler ortaya koyulamasa da, bu hastalığın ortaya çıkması ile ilişkili etmenler aşağıdaki gibidir;

Bakteriyel bir enfeksiyon,

Seboreik dermatit, (Saç derisinde kaşınma ve kepeklenme)

Rosacea, (Yüz bölgesinde kızarıklık ile belirti veren bir cilt hastalığı)

Göz kapağındaki yağ bezi fonksiyonlarında değişiklik,

Kirpik kenesi veya bitleri,

Bazı alerjik nedenler,

Kimyasal maddeler,

Sigara dumanı,

Ölü deri hücreleri,

Blefarit hastalığının belirtileri

Gözlerde sulanma, kızarma ve yanma hissi,

Göz kapaklarında kaşıntı,

Yağlı görünen göz kapakları,

Daha sık göz kırpma,

Kirpik aralarında kabuklaşma,

Işığa olan hassasiyetin artması,

Daha fazla göz kırpma,

Kirpiklerde azalma,

Lens kullanımında zorlanma,

Blefarit hangi hastalıkları tetikler?

Arpacık ve göz kuruluğu olmak üzere birçok göz hastalığını tetikleyen blefarit, aynı zamanda kirpik batması gibi problemlere de yol açar. Kirpiklerde ciddi bir azalmaya sebep olduğu gibi anormal seviyede büyümesine de sebep olan blefarit hastalığının gösterdiği komplikasyonlar hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bu hastalıkların dışında;

Akne rosasea,

Seboreik dermatit,

Ciltte yağlanma,

Aşırı kepek problemi,

Aşırı gözyaşı üretme,

Konjonktivit gibi sorunlar da gözlemlenebilir.

Blefarit hastalığı nasıl tedavi edilir?

Bu göz hastalığının tedavisindeki temel prensip, göz kapağının iyice temizlenmesi ve bakımdır. Zira blefarit hastalığı olan hastalar uzun süre boyunca göz bakımlarına dikkat etmelidir. Bu bakımda önce gözkapağı kenarına, yakmayacak şekilde sıcak pansuman uygulanır. Bu sayede göz kapağında ve çevresinde birikmiş ve sertleşmiş olan kabuk ve yağlı maddeler yumuşayabilir. Sonrasında ise ıslak bir gazlı bezle ya da kulak temizleme pamuğuyla göz kapağının kenarına sürülür ve kalıntılar temizlenir. Son aşamada ise gözkapağı kenarına antibiyotikli-steroitli ilaçlar uygulanır. Bunların dışında antibiyotikler, steroid göz damlaları veya merhemler, suni gözyaşları da tedavinin bir parçasıdır.