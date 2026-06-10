Süresiz nafaka kararı sonrası merak edilen soruya avukattan net yanıt

"YOKSULLUK NAFAKASI TAMAMEN KALDIRILMIYOR"

Haberler.com yayınında açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 9 aylık sürenin sonunda mevcut kanun hükmünün yürürlükten kalkacağını belirtti. Kerimoğlu, kamuoyunda oluşan algının aksine yoksulluk nafakasının tamamen ortadan kaldırılmadığını vurgulayarak, nafaka uygulamasının devam edeceğini ifade etti.

MEVCUT NAFAKA KARARLARI ETKİLENMEYECEK

Kerimoğlu, yeni düzenlemenin geçmişte verilmiş nafaka kararlarını kapsamayacağını belirterek, mevcut nafaka ödemelerinin devam edeceğini söyledi. Düzenleme hazırlanırken tarafların ekonomik durumlarının dikkate alınması gerektiğini de ifade eden Kerimoğlu, dünyadaki nafaka sistemlerinin de Türkiye'deki uygulamadan farklılık gösterdiğine dikkat çekti.