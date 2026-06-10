Süresiz nafaka kararı sonrası merak edilen soruya avukattan net yanıt - Son Dakika
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Süresiz nafaka kararı sonrası merak edilen soruya avukattan net yanıt

Süresiz nafaka kararı sonrası merak edilen soruya avukattan net yanıt
10.06.2026 13:51
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Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin ardından gözler yeni düzenlemeye çevrildi. Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu, yoksulluk nafakasının tamamen kaldırılmayacağını, ancak mevcut sistemde değişiklik yapılmasının beklendiğini söyledi.

"YOKSULLUK NAFAKASI TAMAMEN KALDIRILMIYOR"

Haberler.com yayınında açıklamalarda bulunan Avukat Mehmet Fatih Kerimoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından 9 aylık sürenin sonunda mevcut kanun hükmünün yürürlükten kalkacağını belirtti. Kerimoğlu, kamuoyunda oluşan algının aksine yoksulluk nafakasının tamamen ortadan kaldırılmadığını vurgulayarak, nafaka uygulamasının devam edeceğini ifade etti. 

MEVCUT NAFAKA KARARLARI ETKİLENMEYECEK

Kerimoğlu, yeni düzenlemenin geçmişte verilmiş nafaka kararlarını kapsamayacağını belirterek, mevcut nafaka ödemelerinin devam edeceğini söyledi. Düzenleme hazırlanırken tarafların ekonomik durumlarının dikkate alınması gerektiğini de ifade eden Kerimoğlu, dünyadaki nafaka sistemlerinin de Türkiye'deki uygulamadan farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi, Nafaka Davası, Yoksulluk, Son Dakika

Son Dakika Nafaka Davası Süresiz nafaka kararı sonrası merak edilen soruya avukattan net yanıt - Son Dakika

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