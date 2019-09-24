Son Dakika Haberleri: Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak
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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak

1 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de Cenevre'de toplanacak, System.String[]

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.


Suriye devlet televizyonuna konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim, Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısının 30 Ekim'de Cenevre'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in Şam'a gelmesi ile konunun tüm detaylarının ele alınacağını belirten el-Muallim, Şam yönetiminin dışarıdan bir müdahaleyi hissetmesi halinde çalışmaları askıya alacağını söyledi. El-Muallim, "Komite çalışmalarında dış güçlerin elini hissettiğimizde bunu kınayacak ve istişareleri askıya alacağız. Komite faaliyetlerine herhangi bir müdahale olmadan, çalışma ilkelerine aykırı olmayan bir çerçevede anlaşmaya varılmasını umuyoruz" dedi. - ŞAM

Cenevre, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:57 Kaynak: İHA
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