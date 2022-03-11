Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak - Son Dakika
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Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak

11.03.2022 11:53
Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının yedinci turunun, 21-25 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının yedinci turunun, 21-25 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağını duyurdu.

Suriye Anayasa Komitesinin Ekim 2021'de yapılan altıncı tur görüşmeleri, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tavırlarını sürdürmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in sürdürdüğü temasların ardından yedinci tur görüşmelerin tarihi belirlendi.

Pedersen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Komite toplantılarının 21-25 Mart tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, 7'nci tur görüşmelerinin basına kapalı yapılacağı, Pedersen'in gelişmeler hakkında medyayı bilgilendireceği ifade edildi.

Bu kapsamda Özel Temsilci Pedersen'in 20 Mart'ta basın toplantısı düzenleyeceği, 25 Mart'ta da görüşmelerin sonucuna ilişkin açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri

Suriye'deki kaosu sona erdirmeye yönelik siyasi çözüm arayışlarının en önemli halkasını, Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri oluşturuyor.

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, Ekim 2021'de BM Cenevre Ofisi'nde altıncı tur görüşmelerini gerçekleştirmişti.

Altıncı tur toplantıların ardından Pedersen, "büyük hayal kırıklığı" yaşadığını dile getirmiş, ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Anayasa, Suriye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Anayasa Komitesi 6. turdaki hayal kırıklığının ardından tekrar toplanacak - Son Dakika


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