Suriye Cumhurbaşkanı'nın Almanya Ziyareti Ertelendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Hükümeti, Suriye'deki iç siyasi durum ve Kürtlerle yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa'nın Berlin'de yapması planlanan temasların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa'nın pazartesi ve salı günleri için planlanan Almanya ziyareti, son anda ertelendi. Erteleme kararını Almanya Federal Hükümeti doğruladı. Gerekçe olarak Suriye'deki iç siyasi durum gösterildi.

El-Şaraa'nın Berlin'de Federal Başbakan Friedrich Merz, bazı federal bakanlar ve ekonomi çevrelerinin temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyordu. Görüşmelerde, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü ile yaklaşık 14 yıldır süren iç savaşın ardından Suriye'nin yeniden inşası konularının ele alınması öngörülüyordu.

Başbakan Merz'in, el-Şaraa'yı kasım ayında Almanya'ya davet ettiği öğrenildi. Ancak ziyaret, Almanya'daki Kürt ve Alevi toplulukları başta olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkisine neden olmuştu. Bu gruplar, Suriye yönetimini etnik ve dini azınlıklara yönelik baskı ve şiddet uygulamakla suçluyor.

Ziyarete karşı pazartesi ve salı günleri Almanya'nın farklı kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmesi planlanıyordu. Erteleme kararının, özellikle Suriye'de Kürtlerle yaşanan gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.