Suriye'de 620 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de 620 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

05.01.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İçişleri Bakanlığı, son bir yılda 620 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, son bir yılda yürütülen operasyonlarda 620 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını ve 33 terör hücresinin çökertildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasından yayımlanan yıllık faaliyet raporuna göre, İçişleri Bakanlığı ile İstihbarat Teşkilatı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ülke genelinde DAEŞ terör örgütüne mensup 620 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında örgütün sözde Humus ve Şam valilerinin bulunduğu, örgüte ait 33 terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.

Devrik rejime ait hücreler çökertildi

Raporda, devrik Esed rejim unsurlarına bağlı hücrelerin çökertilerek ülke istikrarını hedef alan sabotaj planlarının engellendiği belirtildi.

Raporda, savaş suçlarına karıştığı ve Beşşar Esed ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığının raporunda, Esed rejiminin devrilmesinin ardından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan operasyonlarda, başkent Şam, Humus ve Lazkiye illerinde 14 üretim tesisi ve depoya baskın düzenlendiği aktarıldı.

Operasyonda, büyük miktarda hammadde ve işlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildiğine dikkat çekilen raporda, "Yurt dışına ihraç edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 122 ton üretime hazır ham madde, 365 milyon captagon hapı, 4 ton esrar, 13 ton uyuşturucu nitelikli ilaç, 3 ton marihuana, ve 2 ton kokain ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de 620 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:39:06. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de 620 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.