Suriye'de 752 km Tünel İmha Edildi

22.01.2026 12:39
MSB, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 752 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 752 kilometreye ulaştığını bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geçen hafta 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu belirten Aktürk, "Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü başarıyla imha edilmiş, böylece Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometre olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, zorlu iklim ve arazi şartlarında kesintisiz devam eden, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarda hafta boyunca 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 124 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının ise 346 olduğunu bildirdi.

İkili ilişkiler

TSK'nın milli güvenliğin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ile istikrara etkin katkılar sunmaya da devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen ve 1 Ekim 2025'te başladığı görevini İtalya'ya devreden birliğimizin geri intikali 18 Ocak'ta tamamlanmıştır. Ülkemiz tarafından 4 kez, İtalya ve çok uluslu tabur tarafından 3 kez dönüşümlü olarak icra edilen görev kapsamında, görev kuvvetlerinin harekat alanında görevlendirilmesi uygulaması sona ermiştir. Taburumuz bir sonraki görevini Kosova'ya gitmeden ülkemizde, görevi devralan İtalyan taburu ise 7 günlük hazırlık süresinde ülkesinde ihtiyat birliği olarak bekleyecektir. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu bünyesinde teşkil edilen 'Sınır Güvenliği Müşterek Teknik Koordinasyon Ekibi' 26-31 Ocak tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında Bakanlığımız başta olmak üzere diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sınır güvenliği, yasa dışı göç ve kaçakçılıkla mücadele konularında tecrübe aktarımı yapılması, sınır güvenliği fiziki emniyet sistemleri konusunda yetkin savunma sanayi firmalarının gezilmesi planlanmaktadır."

Tuğamiral Aktürk, Gazze Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesinin, Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitenin kurulmasının, Barış Kurulu ve organlarının tesisine yönelik çabaların sürdürülmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gazze'de kalıcı barışın tesisi ve bölgede istikrarın temini için İsrail'in tüm bu çabalara ve anlaşmalara uygun hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, İsrail'in ateşkes ihlallerinden vazgeçmesi, insani yardımları sekteye uğratmaması ve uluslararası toplumun da bunun takipçisi olması gerektiğini belirtti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın operasyonel yeteneklerini geliştirmek ve caydırıcılığını pekiştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü kaydetti.

Bu kapsamda 13-20 Ocak tarihleri arasında Japonya'da düzenlenen çok uluslu hava indirme tatbikatına katılım sağlandığı bilgisini veren Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"24 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında Dynamic Front Atış Destek Koordinasyon Tatbikatı'na iştirak edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhası 24 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Romanya'da, fiili atışlı/atışsız arazi safhası ise 6-10 Şubat tarihleri arasında Almanya, Romanya, Polonya ve İspanya'da eş zamanlı olarak icra edilecektir. Doğu Akdeniz'de 21 Ocak'ta başlayan ve komutasını devraldığımız NATO Deniz Muhafızı 2026 yılı 1'inci Odak Harekatı (FOCOPS 2026/1) 9 Şubat'a kadar devam edecektir. Komuta gemisi TCG Gaziantep'in yanı sıra TCG Çanakkale denizaltımız ve bir helikopterimizin katıldığı, Yunanistan ve İtalya'nın birer denizaltı, Gürcistan'ın ise bir gemiye çıkma timi ile yer aldığı faaliyet kapsamında denizde durumsal farkındalık, terörizmle mücadelenin desteklenmesi ve güvenlik kapasite inşasına katkı sağlanması görevleri ile 2-3 Şubat tarihlerinde İskenderiye/Mısır'a liman ziyareti ve Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimi (PASSEX) icra edilecektir."

Savunma sanayi

Aktürk, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Karaçi Tersanesinde inşa edilen iki gemiden ilki olan BADR korvetinin deniz kabul testlerine 19 Ocak'ta Karaçi'de başlandığını bildirdi.

ASFAT'ın yurt dışında muharip gemi inşa eden ilk Türk savunma sanayi şirketi olduğunu belirten Aktürk, ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen AKHİSAR ve KOÇHİSAR açık deniz karakol gemilerinin de Marmara Denizi'nde test seyrine çıkarıldığını söyledi.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında "Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er" başvurularıyla, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 25 Ocak'ta sona ereceğini, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Suriye, Güncel

