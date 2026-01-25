SURİYE Savunma Bakanlığı, tüm operasyon bölgelerinde uygulanan ateşkesi 15 gün süreyle uzattığını bildirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yeni ateşkes sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suriye Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23.00 itibarıyla 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca ABD'nin hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı da belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Suriye'de Ateşkes 15 Gün Uzatıldı - Son Dakika
