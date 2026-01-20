Suriye'de Ateşkes, AB'den Hayati Adım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkesin ülkenin yeniden kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve devlet işlevlerini sağlamlaştırmak için hayati öneme sahip adım olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, Kallas'ın Suriye'de varılan ateşkes hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Kallas, ateşkesin Suriye'nin yeniden kargaşaya sürüklenmesini önlemek ve devlet işlevlerini sağlamlaştırmak için hayati öneme sahip adım olduğunu belirterek, tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması, gerilimi azaltma taahhütlerine uyulması ve sivillerin korunması çağrısı yaptı.

AB'nin hedefinin Suriye'de kapsayıcı siyasi geçiş süreci olduğunu aktaran Kallas, bunun için askeri ve sivil kurumların devlet yapılarına entegrasyonun gerekli olduğunu ifade etti.

Kallas, ayrıca Kürtlerin haklarının tam olarak korunmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, Suriye'nin uluslararası koalisyon çerçevesinde terörle mücadeleye yönelik taahhüdünü yenilemesinin terör örgütü DEAŞ'ın "dirilişine karşı koymak için önemli" olduğunu kaydetti.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.