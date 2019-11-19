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Suriye'de Erbakan'ın ismi verilen okul inşa ediliyor

6 saat önce

Suriye'nin İdlib ili kırsalında İHH tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.

Suriye'de Erbakan'ın ismi verilen okul inşa ediliyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib ili kırsalında İHH tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adının verildiği okulun inşasına başlandı.


Suriye'nin İdlib iline bağlı Killi kasabasında bulunan Dıyaa Kampı içerisinde okulun inşasına başlandı. İnşaatı tamamlandığında 6 sınıfı ile kampta bulunan çocuklara eğitim verecek olan okula Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı verildi.


İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.


Bölgede okul yetersizliği nedeniyle çok sayıda çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını belirten Tosun, şöyle konuştu:


"Suriye içerisinde farklı bölgelerde eğitimin devam ettiği ve inşaatına başladığımız çok sayıda okulumuz bulunuyor. Bu okulların sayısının daha da artırılması gerekiyor. Çünkü okul yaşında olup imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çok sayıda çocuk var. Bu amaçla İdlib'e bağlı Killi kasabasında Güney Afrika merkezli Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumunun da katkılarıyla bir okulun daha temelini atarak inşasına başladık."


İnşasına başlanan okula Prof. Dr. Necmettin Erbakan adını verdiklerini söyleyen Tosun, "Bu okulumuza rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini verdik. Tamamlandığında 6 sınıfı ile kampta yaşayan çocukların hizmetine sunulacak olan okulumuzdan yetişecek bireylerin geleceğe umutla bakan kişiler olarak yetişmelerini ümit ediyoruz. Destekleri nedeniyle Ashrafül AID Humanitarian Organisation kurumuna da teşekkür ediyoruz" dedi. - HATAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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