Dünya
BBC

Suriye'de Görüşmeler Olumsuz Sonuçlandı

20.01.2026 15:46
Hakan Fidan, 18 Ocak mutabakatının önemine vurgu yaptı, çatışmalar yeniden alevlendi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ve çatışmaların yeniden alevlendiği bildirilirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın "18 Ocak mutabakatını desteklediğini" söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile 20 Ocak sabah saatlerinde bir araya gelen Hakan Fidan görüşmenin ardından TRT'ye konuştu.

Barrack ile Suriye'deki son durumu değerlendirdiklerini belirten Fidan mutabakatı öncelikli bir politika olarak tercih ettiğini söyledi. Fidan, ABD'nin Şam yönetimi ve SDG ile ayrı ayrı görüştüğünü, bunun yanı sıra "SDG tarafı, Şam yönetimi ve Amerikanın bir araya gelmesiyle görüşmeler yapıldığını" söyledi.

Suriye'de 18 Ocak'ta ilan edilen anlaşmanın iki haftadır devam eden çatışmaları sona erdirmesi bekleniyordu.

SDG komutanı Mazlum Abdi'nin 19 Ocak'ta Şam'da Şara ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşmanın olumsuz sonuçlandığı bildirilirken, bölgedeki çatışmaların alevlendiği haberleri geliyor.

Fidan, "18 ocak mutabakatının bütün zorluklarına rağmen hayata geçmesinin ben Suriye'nin birliği bütünlüğü adına fevkalade önemli bir işlev göreceğine inanıyorum" diye konuştu.

19 Ocak'ta Şam'a bağlı güçlerle SDG kontrolündeki Şaddadi Hapishanesi çevresinde çatışmalar çıkmış, SDG, IŞİD'in yaklaşık 1500 üyesinin cezaevinden kaçtığını iddia etmişti. Şam yönetimi ise SDG'yi IŞİD'lileri serbest bırakmakla suçlamıştı.

Hakan Fidan ise "Sürekli oynanan DEAŞ oyunun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz" dedi.

Fidan, "Burada Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman için ön saflarda yer almıştır. Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir işbirliği ruhu içerisinde bunu ilerletmeye devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, 18 Mart, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

