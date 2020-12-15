Son dakika haberi... Suriye'de Kürt Ulusal Meclisi binası ateşe verildi - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Amuda kasabasında Kürt Ulusal Meclisi binası kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile yakınlığıyla bilinen Kürt Ulusal Meclisi'nin Suriye'nin kuzeyindeki Amuda kasabasındaki binasının kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiği bildirildi. Amuda kasabasındaki Kürt Ulusal Meclisi Şubesi Müdürü Ömer Şeyhmuz, söz konusu binanın kimler tarafından ateşe verildiğine dair bilgilerinin olmadığını belirterek, yetkililerden olayın faillerinin ortaya çıkarılmasını istediğini belirtti.

Görgü tanıkları gece geç saatlerde meydana gelen olayda binanın tamamen kül olduğunu belirtirken, saldırının IKBY'de Peşmerge güçleriyle terör örgütü PKK arasında yaşanan gerginliğe denk gelmesi dikkat çekiyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)