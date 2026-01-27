Suriye'de Kürtçe Eğitim Uygulaması Başladı - Son Dakika
Suriye'de Kürtçe Eğitim Uygulaması Başladı

27.01.2026 11:35
Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe eğitimi müfredata dahil etmek için yeni talimatlar yayımladı.

(ANKARA) - Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe eğitimin müfredata dahil edilmesine yönelik uygulama esaslarını belirleyen yürütme talimatlarını yayımladı. Talimatlarda, Kürtçe eğitimin eğitim sistemine sorunsuz biçimde entegre edilmesi için gerekli yürütme mekanizmalarının kurulacağı, genel eğitim politikalarıyla uyumun ve fırsat eşitliği ilkesinin gözetileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 13 sayılı kararname doğrultusunda Kürtçe dil materyallerinin hazırlanması görevi Ulusal Müfredat ve Eğitim Materyalleri Merkezi'ne verildi. Kararnamenin amacının, kültürel ve dilsel hakların korunması, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve Suriye'nin kültürel çeşitliliğinin teşvik edilmesi olduğu vurgulandı.

Talimatlarda, Kürtçe eğitimin eğitim sistemine sorunsuz biçimde entegre edilmesi için gerekli yürütme mekanizmalarının kurulacağı, genel eğitim politikalarıyla uyumun ve fırsat eşitliği ilkesinin gözetileceği belirtildi.

Öğretmen kriterleri belirlendi

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milli Eğitim Denetleme Müdürlüğü'nün, Kürtçe derslerini verecek öğretmen kadrosunu sağlamakla yükümlü olduğu kaydedildi. Buna göre Kürtçe dersi verebilecek öğretmenler; üniversite diploması veya öğretmen yetiştirme enstitüsü sertifikasına sahip olup Kürtçeye hakim olanlar arasından seçilecek. İhtiyaç halinde, lise mezunu ve Kürtçe yeterliliği bulunan kişilere de görev verilebilecek.

Adayların, Kürtçe dil yeterliliğini belgelemek amacıyla Milli Eğitim Müfredatı Geliştirme Merkezi ile koordinasyon içinde yapılan yazılı ve sözlü sınavlardan geçmesi öngörülüyor. Ayrıca Bakanlık bünyesindeki Nitelik ve Eğitim Müdürlüğü, Kürtçe öğretmenlerine yönelik mesleki eğitim programları ve hizmet içi kurslar hazırlayacak.

Haftada iki saat, not ortalamasına dahil değil

Uygulama planına göre Kürtçe, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki kamu ve özel okullarda okutulabilecek. Ders, Kürtçeyi öğrenmek isteyen öğrenciler için sınav dersi olacak ve tüm eğitim kademelerinde haftada iki saat verilecek. Ancak ders notu, öğrencinin sınıf geçme veya kalma durumunu etkilemeyecek.

Halihazırda Kürtçe eğitim veren okullar, yeni müfredatlar resmen yürürlüğe girene kadar mevcut programlarını uygulamayı sürdürecek. İl düzeyinde ise hangi okullarda Kürtçe dersinin verileceğine, valiliklerle koordinasyon içinde hazırlanan öneriler doğrultusunda Eğitim Bakanlığı karar verecek.

Kaynak: ANKA

