Suriye'de Sivil Savunma Ekipleri Hazır Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'de Sivil Savunma Ekipleri Hazır Bekliyor

15.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halep'te YPG/SDG'den kaçan sivillere yardım etmek için sivil savunma ekipleri teyakkuzda.

Suriye'de sivil savunma ekipleri, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelerden kaçmayı başaran sivillere yardım etmek için Halep'in doğusunda hazır bekliyor.

Halep Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürü Faysal Muhammed Ali, AA'ya yaptığı açıklamada, merkezi acil müdahale talimatı doğrultusunda Deyr Hafir kırsalında görev yaptıklarını söyledi.

Ali, YPG/SDG kontrolündeki Hasta ve Meskene bölgelerinden tahliye edilen sivillere destek sağlamak amacıyla bölgede konuşlandıklarını belirterek, "Sağlık komisyonumuza bağlı ekipler ve ambulanslar hazır durumda. Bölgeden ayrılan sivillerin gitmek istedikleri yerlere ve onlar için hazırlanan sığınma alanlarına ulaşmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin olası ani gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Ali, sivillerin güvenliği, acil sağlık müdahalesi ve kurtarma faaliyetleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, terör örgütünün işgali altındaki bölgelerden tarım arazilerini kullanarak kaçmayı başaran sivillere, bölgede hazır bekleyen ambulanslar tarafından ilk sağlık müdahalesinin yapıldığı, durumu ağır olan bazı sivillerin ambulanslarla güvenli bölgelere sevk edildiği gözlendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Sivil Savunma Ekipleri Hazır Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:44:32. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'de Sivil Savunma Ekipleri Hazır Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.