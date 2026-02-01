Suriye'de Terör Hücresi Çökertildi - Son Dakika
Suriye'de Terör Hücresi Çökertildi

01.02.2026 17:17
Şam kırsalında düzenlenen operasyonlarla terör hücresi tamamen çökertildi, tüm üyeleri yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında düzenlenen operasyonlarla Mezze bölgesi ve askeri havaalanına yönelik saldırılardan sorumlu bir terör hücresinin tamamen çökertildiğini ve tüm üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şam kırsalındaki güvenlik birimleri, Genel İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak, Mezze bölgesi ve askeri havaalanına yönelik saldırılara karışan bir terör hücresine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda hücrenin tüm üyeleri gözaltına alındı.

Açıklamada, operasyonların Dariyya ve Kafr Suse bölgelerinde devam eden sahada takip ve gözetim çalışmaları sonucunda başlatıldığı, saldırganlardan birinin tespit edilip dikkatle izlendiği ve böylece diğer üyelerin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Bu kapsamda düzenlenen baskınlarda hücre üyeleri gözaltına alındı ve kullanıma hazır insansız hava araçları (İHA) ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, ilk incelemelere göre yakalanan şahısların yabancı bağlantılara sahip olduğunu ve saldırılarda kullanılan füzelerin, lansman platformlarının ve ele geçirilen İHA'ların Lübnan'daki Hizbullah milislerine ait olduğunu duyurdu.

Yakalanan hücre üyelerinin yeni İHA saldırıları hazırlığında olduklarını itiraf ettiği belirtildi.

Bakanlık, tüm ele geçen malzemelerin güvence altına alındığını ve gözaltına alınanların Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne sevk edildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mezze ve havaalanına yönelik saldırılarla güvenlik ve istikrarı bozmayı hedefleyen suçluların artık güvenlik güçlerinin elinde olduğunu belirtti.

Hattab, bakanlığın, tüm birimleriyle ülke güvenliğini korumaya, terörle mücadeleyi sürdürmeye ve vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Suriye, Güncel, Terör, Şam

