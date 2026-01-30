Suriye'de YPG ve Şam Yönetimi Arasında Mutabakat - Son Dakika
Dünya

Suriye'de YPG ve Şam Yönetimi Arasında Mutabakat

30.01.2026 12:49
YPG, Suriye ordusuna entegre edilecek; Haseke ve Kamışlı'da Suriye güvenlik güçleri görev alacak.

SURİYE'de Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu içeren kapsamlı bir mutabakata varıldığı duyuruldu. Anlaşmaya göre; YPG unsurları Suriye ordusuna entegre edilecek, Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri yerleşecek.

Suriye devlet televizyonunun resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Şam yönetimi ile YPG arasında, ateşkes ortamının sağlanması ve idari-askeri yapıların kademeli olarak entegrasyonunu kapsayan geniş çaplı bir mutabakata varıldı. Mutabakat çerçevesinde, sıcak temas noktalarındaki askeri varlığın geri çekilmesi kararlaştırıldı. Bölgede istikrarın tesisi amacıyla, Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis ve güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerinde kontrolü devralması konusunda anlaşma sağlandı.

Askeri entegrasyon başlığı altında atılacak somut adımlar da belirlendi. Buna göre; YPG bünyesindeki unsurlardan oluşan üç tugaylık yeni bir askeri tümen kurulacak ve Aynularab bölgesindeki güçlere bağlı bir tugay yapılandırılarak, Halep vilayetine bağlı ordu tümeninin bünyesine katılacak. Anlaşma, örgütün işgal ettiği bölgelerde kurduğu 'özerk yönetim' yapılarının feshedilerek Suriye devlet kurumlarıyla birleştirilmesini de içeriyor. Bu süreçte mevcut sivil personelin kadrolarının korunarak görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Taraflar, Suriye'deki Kürt nüfusun eğitim ve medeni haklarının yasal zemine oturtulması ve yerinden edilmiş sivillerin güvenli bir şekilde evlerine dönüşü konusunda da taahhütte bulundu. Anlaşmanın nihai hedefinin; Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak, taraflar arasında iş birliğini güçlendirerek bölgede tam entegrasyonu gerçekleştirmek ve ülkenin yeniden inşa sürecini ortaklaşa yürütmek olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Dünya, YPG, Şam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
