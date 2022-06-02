Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Son Dakika
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Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama

02.06.2022 09:27

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Suriye'nin İdlib kenti yakınlarındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesindeki Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede panik yaşanırken, patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama
Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama
Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama
Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama

YORUMLAR
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Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama (DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı (DRONE) BAB - Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Suriye'deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama - Son Dakika
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