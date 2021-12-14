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Suriye Dernekleri Platformu'ndan "Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme" çağrısı - Son Dakika

Suriye Dernekleri Platformu'ndan "Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme" çağrısı

14.12.2021 13:21

Suriye Dernekleri Platformu tarafından "seçimler öncesinde mülteci meselesiyle ilgili siyaset üstü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu" düşüncesiyle düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilere ve aktörlere "Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirelim" çağrısında bulunuldu.

Suriye Dernekleri Platformu tarafından "seçimler öncesinde mülteci meselesiyle ilgili siyaset üstü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğu" düşüncesiyle düzenlenen basın toplantısında, siyasi partilere ve aktörlere "Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirelim" çağrısında bulunuldu.

Suriyelilere yönelik çalışma yürüten birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Şam Yetimler Derneğinde gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, açıklamanın Türkçe metnini Hepimiz Göçmeniz Platformu'ndan Yıldız Önen okudu.

"Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirelim, sığınmacıların araçsallaştırılmasına karşı siyaset üstü bir mutabakat oluşturalım" çağrısıyla başlayan açıklamada, Türkiye 2023 genel seçimlerine yaklaştıkça, siyasi parti temsilcilerinden ve medyadan sığınmacılara ilişkin ayrımcı tutum ve açıklamaların yoğunlaştığı belirtildi.

Suriyeli sığınmacıların topluca suçlanmasının, hedef gösterilmesinin ve tehcir söylemlerinin, 10 yıldır zor koşullarda hayata tutunmaya çalışan 4 milyon insanı tedirgin ettiği ifade edilen açıklamada, bunların ayrıca onları nefret suçlarının hedefi haline getirdiği ve karşılıklı uyuma da zarar verdiği savunuldu.

Siyasi partilerin ve aktörlerin "ayrımcılık" ve "nefret söyleminin" sadece sığınmacılara değil, tüm ülkenin toplumsal barış ve huzuruna zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi rekabetin mülteciler üzerinden yapılması, ayrımcılık ve nefreti körüklüyor, toplumsal maliyeti uzun vadede ağır olabilecek yeni bir fay hattının zeminini oluşturuyor. Oysa siyasi hak temelli ve kuşatıcı bir biçimde de bunu yapmak mümkün. Seçimler öncesinde mülteci meselesiyle ilgili siyaset üstü bir mutabakata, özgürlük, adalet ve barış gibi değerleri önemseyen herkesin sığınmacılarla ilgili çözüm üzerine birlikte düşünmesine ihtiyaç var. Bu çerçevede siyasi partilerin hiç değilse sığınmacılar konusunda bir centilmenlik anlaşmasına varmaları, bu konuyu depolitize etmeleri ve siyasetin gündeminden çıkarmaları, demokratik, sivil ve hak temelli siyaset için değerli bir adım olur."

Açıklamada, özellikle seçim kampanyası döneminde siyasi aktörlerin, vatandaşlarla bir araya geldiklerinde ayrımcı önyargıyı yeniden üretecek bir dille değil, sığınmacılarla ilgili gerçeği somutlaştıracak biçimde, rasyonel ve kuşatıcı bir dille konuşmalarının hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Suriyeli sığınmacılar ve onlarla dayanışma gösteren bireyler olarak bizler, bütün sosyal ve siyasi aktörlerden, sivil toplumdan ve devletten, iktidardan ve muhalefetten bu konuya yeni ve daha insani bir yaklaşımla bakmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının Arapça olarak da okunduğu toplantıda, Suriyelilere yönelik çalışma yürüten STK'ların temsilcilerine söz verilerek, çalışma yaptıkları alanlara ilişkin bilgi alındı.

Suriye Dernekleri Platformu'ndan Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme çağrısı
Suriye Dernekleri Platformu'ndan Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme çağrısı
Suriye Dernekleri Platformu'ndan Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme çağrısı
Suriye Dernekleri Platformu'ndan Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme çağrısı

Hizb-i İslami Partisi, Mülteci, Siyaset, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye Dernekleri Platformu'ndan 'Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye Dernekleri Platformu'ndan "Ayrımcılığa karşı kuşatıcılığı geliştirme" çağrısı - Son Dakika
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