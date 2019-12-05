Son Dakika Haberleri: Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

7 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret, System.String[]

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Mustafa'ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa ise Doğan'a nazik kabulünden dolayı teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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