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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret
7 saat önce
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Mustafa'ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mustafa ise Doğan'a nazik kabulünden dolayı teşekkür etti.
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